Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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