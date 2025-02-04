Копирайтер для работы с Chat-GPT

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Закрыт10 заявок133 просмотра

Ищу копирайтера в команду, который умеет работать с Chat-GPT и писать прогревы, воронки, цепочки сообщений. Примеры работ отправляйте в личные сообщения.

3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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