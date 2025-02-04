Требуется опытный копирайтер для создания SEO-текстов. Основные требования: высокая уникальность и профессиональный подход к написанию. Ожидается качественный контент, соответствующий современным стандартам SEO.
Копирайтер для работы с Chat-GPT
Ищу копирайтера в команду, который умеет работать с Chat-GPT и писать прогревы, воронки, цепочки сообщений. Примеры работ отправляйте в личные сообщения.
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