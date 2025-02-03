Оператор чата

$2000
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Закрыт24 заявки466 просмотров

Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!

Еженедельные выплаты в течение первого месяца !
Полная занятость.

Можно без опыта.

Вакансия не предусматривает знание английского языка!

Обязанности:

- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!

- Ответ на запросы пользователей в чате
- Использование системы онлайн чата
- Ведение диалогов вежливо и профессионально


График работы:

Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.

Условия:

Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.
Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим

Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.

Пишите в telegram:

https://t.me/svettlannaa2

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
3 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
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2 дня назад

Заявки фрилансеров

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