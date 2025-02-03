Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!

Еженедельные выплаты в течение первого месяца !

Полная занятость.

Можно без опыта.

Вакансия не предусматривает знание английского языка!

Обязанности:

- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!

- Ответ на запросы пользователей в чате

- Использование системы онлайн чата

- Ведение диалогов вежливо и профессионально



График работы:

Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.

Условия:

Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.

Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим



Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.

Пишите в telegram:

https://t.me/svettlannaa2