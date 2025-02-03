Ищется копирайтер для написания статей в нише бизнеса и юридических услуг. Необходимо наличие опыта и кейсов. Задачи включают написание статей объемом от 5 до 10 тыс. знаков с готовностью к правкам и доступностью в рабочее время.
Оператор чата
Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!
Еженедельные выплаты в течение первого месяца !
Полная занятость.
Можно без опыта.
Вакансия не предусматривает знание английского языка!
Обязанности:
- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!
- Ответ на запросы пользователей в чате
- Использование системы онлайн чата
- Ведение диалогов вежливо и профессионально
График работы:
Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.
Условия:
Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.
Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим
Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.
Пишите в telegram:
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