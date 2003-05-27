nastya27052003vh

Перекладаю тексти,швидко,вірно,маю непоганий рівень володіння англійською та німецькою мовою

Всім привіт,працюю онлайн вже більш двох років і маю досить великий досвід в роботі з перекладами текстів,різних книг з таких мов ,як англійська та німецька,рідше з російської та кілька текстів з польської.Найшвидший мій переклад це було 200 сторінок за 3 дня✅Тексти перекладаю швидко,легко та без помилок,швидко навчаюсь та легко вловлюю.Робота онлайн це те що приносить задоволення не лише людині ,яка працює і заробляє на цьому,але й кайф для тієї людини якій потрібно було б самій це робити і тут є в неї помічники за хорошу плату❤️