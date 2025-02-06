Оцінити додаток (телефон iPhone)

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Завершен70 заявок597 просмотров

Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Для виконання завдання потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
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10 дней назад

Выбранный исполнитель

Wiktoriia_W
Вікторія 
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3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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Wiktoriia_W
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