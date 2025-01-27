Копирайтер для стоматологического проекта

Ищется копирайтер для постоянного сотрудничества на проект в области стоматологии. Необходим опыт написания текстов о стоматологических операциях, таких как имплантация, описание кейсов до и после. Важно соблюдать дедлайны и уметь эффективно продавать через тексты. Обязательное условие: наличие примеров работ. Пишите в личные сообщения с указанием примеров текстов, информации о вашем опыте и стоимости работы.