Редактор/копирайтер для Telegram-канала по арбитражу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок89 просмотров

Нужен редактор/копирайтер для авторского Telegram-канала по теме арбитража. Обязанности включают взаимодействие с собственником канала для формирования постов, предложение идей по контенту, поиск информации по ASO и арбитражу трафика, создание 1-2 информационных материалов в день, написание рекламных постов. Требования: опыт работы с Telegram, знание арбитража трафика и ASO, высокая грамотность.

TelegramНаписание постовПоиск информации
3 месяца назад
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Назар
 
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