Оператор чата

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок243 просмотра

Приглашаем на очень интересную, творческую удаленную работу всех, кто хочет зарабатывать действительно хорошие деньги своим умом, совершенствовать свои коммуникативные навыки, и повышать уровень английского языка.

Требования:

Наличие ПК и доступа к интернету.

Ответственность к выполнению задач, усидчивость.

Коммуникабельность.

Условия:

Возможность работать удаленно на дому.

Дневная или ночная смена на выбор.

Оплата сдельная, доход от $1000

Предоставляется обучение особенностям коммуникации в данном бизнесе.

Обязанности:

Составление и рассылка писем и приглашений в текстовый чат от имени наших клиенток.

Ведение переписки в чатес реальными людьми на английском языке на бытовые темы.

Пишите по любим вопросам в телеграмме

https://t.me/svettlannaa2

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4 месяца назад
Sveta1233
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