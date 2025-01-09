DS-Agency предлагает вакансию оператора чата. Заработок от 800 до 2000$+, обучение за 1 день, гибкий график работы. Требуется наличие ПК с интернетом и готовность работать 8-9 часов в день. Английский язык не обязателен. Возможен карьерный рост.