Требуется копирайтер для написания уникального контента на темы психологии, подсознания и силы мысли для нового YouTube-канала. Кандидат должен иметь опыт в данной области, писать с удовольствием и владеть грамотным русским языком. Также необходимо умение делать рерайт текста в стиле эксперта.