Требуется сделать видео-отзыв о совместной работе по тренировкам в зале. Будет предоставлен текст для озвучивания. Возможна доплата за наличие фотографии до-после. Возраст исполнителя: 20+, девушка.
Копирайтер для написание статей на тему Криптовалют
Требуется копирайтер для написания статей для сайта о криптовалютах.
Обязательное условие это понимание данной ниши и опыт написание статей по ней.
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