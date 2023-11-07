mashat123

Марія mashat123

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Якісна робота- гарний результат. Гарантую!

Привіт! Я професійний копірайтер і перекладач із досвідом. Пишу тексти для сайтів, соцмереж і блогів, створюю унікальний контент і перекладаю з/на англійську, українську та російську мови.

Мої послуги:

Копірайтинг (100 грн за 1000 символів)

Переклад (150 грн за 1000 слів)

Рерайтинг і SEO-тексти

Завжди готова виконати термінові завдання в день замовлення

#32Украинский язык
#52Английский язык
#77Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1236
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на українській мові
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Приємно співпрацювати
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Швидко виконана робота
Своєчасна оплата,приємно було співпрацювати
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#554
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#465
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#538
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1589