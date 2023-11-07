Якісна робота- гарний результат. Гарантую!
Привіт! Я професійний копірайтер і перекладач із досвідом. Пишу тексти для сайтів, соцмереж і блогів, створюю унікальний контент і перекладаю з/на англійську, українську та російську мови.
Мої послуги:
Копірайтинг (100 грн за 1000 символів)
Переклад (150 грн за 1000 слів)
Рерайтинг і SEO-тексти
Завжди готова виконати термінові завдання в день замовлення
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1236
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Приємно співпрацювати
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Швидко виконана робота
Ответный отзыв
Своєчасна оплата,приємно було співпрацювати
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#554
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#465
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#538
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1589