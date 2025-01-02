Если вы обожаете общение в интернете и готовы помогать людям в поиске их идеальных партнёров, то эта работа для вас!

Ваши задачи будут включать:

• Организация дружеских и теплых бесед с клиентами нашего сайта. 🌟

• Поддержание активного диалога и ответы на вопросы в режиме реального времени. 💬

Мы предлагаем:

• Полное обучение - вы станете профессионалом, даже если сейчас у вас нет опыта! 📚

• Гибкость в распорядке дня: работайте 6-8 часов в удобное для вас время! ⌛

• Возможность выбрать один выходной день в неделю по вашему желанию. 🌈

Необходимые условия:

• Наличие компьютера или ноутбука для работы. 🖥️

• Хорошее интернет-соединение для непрерывной работы. 📡

• Базовое владение английским языком и умение работать с переводчиком. 📖

Бонусы:

• Работа из любой точки мира, где есть интернет. 🌎

• Получения аванса уже через неделю работы. 💶

• ЗП от 800 до 2000$

•. Возможность выбора графика

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2