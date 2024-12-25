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Закрыт23 заявки115 просмотров

Нужно написать отзыв в группе ВК для инфобиза

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4 месяца назад
guest_1735121084296
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алима
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Маргарита
 
40 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марат
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Илья
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Євгенія
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Иван
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Разина
 
33 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Матвей
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Камила
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мухаммад
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Алина
 
23 года
год в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мария
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
45 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ума
 
31 год
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Ангелина
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Гость
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Даниель
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Дмитрий
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Богдан
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад

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