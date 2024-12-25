Агенція Dream singles шукає оператора чату для роботи на міжнародній платформі. Гнучкий графік, можливість працювати з будь-якої точки світу. Зарплата 1500-2000$, також бонуси за результати. Навчання та підтримка нових співробітників 24/7. Необхідні ПК та інтернет.
Написать отзыв в ВК
Нужно написать отзыв в группе ВК для инфобиза
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется копирайтер для срочного создания текстов для сайта, посвященного продаже вилл и яхт премиум-класса. Необходим опыт в копирайтинге в сфере элитной недвижимости или смежных темах. Обязательно предоставьте примеры работ и прайс. Работа должна быть начата как можно скорее.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $25
Требуется написать оригинальный отзыв для банка объемом 300 символов. Отзыв должен быть креативным и нестандартным. Обсуждение деталей задачи возможно.Копирайтинг54 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется копирайтер для написания информационных постов на разнообразные темы. Подходят кандидаты без опыта. Обязанности включают создание качественного контента, соответствующего заданным темам.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется написать креативный отзыв для банка на 300 символов. Выберите банк по своему усмотрению и создайте оригинальный текст, который выделит его преимущества и создаст положительное впечатление.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $1500
Ищется оператор чата для общения с клиентами через чаты и письма. Обучение, гибкий график, достойная оплата и возможность работать из любой точки мира. Минимальные языковые требования и стабильный интернет - основные условия. Присоединяйтесь к нашей команде и раскрывайте свой коммуникативный талант.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется копирайтер для создания текстов для магазина настольных игр. Работа удаленная, требует 2-3 часа в день. Необходимы креативные и привлекательные описания для продукции.Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $40
Необхідно написати текст з педагогіки на тему соціокультурної складової як ключового елемента викладання іноземних мов у сучасному освітньому середовищі. Розкрийте важливість цієї складової в процесі навчання.Копирайтинг39 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $40
Шукається філолог або журналіст для написання статті на тему 'Мовна стратегія та медіа-репрезентація у повоєнній Україні'. Очікується глибоке дослідження та аналіз повоєнних змін у мовній політиці та медіа. Текст повинен бути інформативним та актуальним.Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработка описания для главной страницы сайта с акцентом на его преимущества. Необходимо проанализировать тематику сайта, предложить формат текста и тон общения с посетителями. Описание должно быть информационно-продающим и привлекать внимание целевой аудитории.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 месяца назад