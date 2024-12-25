Требуется копирайтер для срочного создания текстов для сайта, посвященного продаже вилл и яхт премиум-класса. Необходим опыт в копирайтинге в сфере элитной недвижимости или смежных темах. Обязательно предоставьте примеры работ и прайс. Работа должна быть начата как можно скорее.