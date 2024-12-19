Оператор чата

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок219 просмотров

Вы ищете работу, которая позволит вам раскрыть свой коммуникативный талант и работать из любой точки мира? Мы предлагаем вам стать частью нашей команды операторов чата 💌🌍

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2

Особенности работы:

  • Коммуникация: Ваша задача — общение с клиентами через чаты и письма, создание уютной атмосферы на нашем сайте 🗨️💖

  • Обучение: Мы обучим вас всему необходимому для успешной работы, даже если у вас нет опыта 🎓🚀

  • Гибкость: У вас есть возможность выбора графика. День, ночь или вечер ⏰🔄

  • Отдых: Выбирайте один выходной в неделю для полного расслабления и восстановления сил 🌴📅

  • Технические условия: Для работы вам понадобится компьютер и стабильный интернет 🖥️🌐

  • Языковые требования: Необходимо минимальное знание английского, но вы можете пользоваться переводчиком 🌐

  • Оплата: Мы предлагаем достойную заработную плату, которая будет зависеть от вашей производительности 💲📈

  • Удаленность: Работайте из любой точки мира, наслаждаясь комфортом своего дома 🏡✨

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2

Telegram
4 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мария
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Данило
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Мухаммед
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Александра
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Евгения
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юлія
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Написати текст з педагогіки

    $40

    Необхідно написати текст з педагогіки на тему соціокультурної складової як ключового елемента викладання іноземних мов у сучасному освітньому середовищі. Розкрийте важливість цієї складової в процесі навчання.

    Написание текстов
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Шукаю філолога, журналіста для написання статті

    $40

    Шукається філолог або журналіст для написання статті на тему 'Мовна стратегія та медіа-репрезентація у повоєнній Україні'. Очікується глибоке дослідження та аналіз повоєнних змін у мовній політиці та медіа. Текст повинен бути інформативним та актуальним.

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Описание для главной страницы, плюс преимущества сайта

    $50

    Требуется разработка описания для главной страницы сайта с акцентом на его преимущества. Необходимо проанализировать тематику сайта, предложить формат текста и тон общения с посетителями. Описание должно быть информационно-продающим и привлекать внимание целевой аудитории.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для Телеграм канала

    Требуется копирайтер для написания постов в Телеграм канале бизнес-школы. Необходим опыт работы с телеграм-каналами и навыки создания триггерного, вовлекающего и продающего контента. Ожидается качественный и оригинальный текст, соответствующий целевой аудитории.

    Написание постовTelegram
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать пересказ манги \ Для новичков, студентов в копирайтинге

    $20

    Необходим пересказ манги объемом 55 тысяч символов без пробелов с разделением на 600-700 абзацев. Каждому абзацу необходим скриншот из комикса. Работа подходит для студентов и новичков в копирайтинге. За пересказ предусмотрена оплата в 20 долларов, возможна доплата за скорость выполнения и дополнительный объем.

    Написание текстовMicrosoft Word
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Отзывы на Авито

    $5

    Требуется разместить положительные отзывы под объявлениями на Авито. Подробный алгоритм действий будет предоставлен. Оплата составляет 400 рублей за отзыв после публикации и модерации. Текст для отзывов предоставляется, необходимо только размещение с вашего аккаунта.

    Написание отзывовРазмещение объявленийАвито
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Предлагается работа оператора чата на американском дейтинговом сайте. Ищем коммуникабельных и ответственных сотрудников с минимальными знаниями английского языка. Гибкий график, обучение и возможность карьерного роста. Обязанности включают общение с клиентами, обработку заявок и контроль выполнения работы.

    Привлечение клиентовTelegram
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать отзыв

    $30

    Требуется написать отзыв для банка, отражающий опыт взаимодействия и описание предоставляемых услуг. Отзыв должен быть продающим и привлекательным для клиентов.

    Написание отзывов
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад