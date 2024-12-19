Ищется копирайтер для создания текстов для магазина настольных игр. Работа удаленная, требует 2-3 часа в день. Необходимы креативные и привлекательные описания для продукции.
Оператор чата
Вы ищете работу, которая позволит вам раскрыть свой коммуникативный талант и работать из любой точки мира? Мы предлагаем вам стать частью нашей команды операторов чата 💌🌍
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2
Особенности работы:
Коммуникация: Ваша задача — общение с клиентами через чаты и письма, создание уютной атмосферы на нашем сайте 🗨️💖
Обучение: Мы обучим вас всему необходимому для успешной работы, даже если у вас нет опыта 🎓🚀
Гибкость: У вас есть возможность выбора графика. День, ночь или вечер ⏰🔄
Отдых: Выбирайте один выходной в неделю для полного расслабления и восстановления сил 🌴📅
Технические условия: Для работы вам понадобится компьютер и стабильный интернет 🖥️🌐
Языковые требования: Необходимо минимальное знание английского, но вы можете пользоваться переводчиком 🌐
Оплата: Мы предлагаем достойную заработную плату, которая будет зависеть от вашей производительности 💲📈
Удаленность: Работайте из любой точки мира, наслаждаясь комфортом своего дома 🏡✨
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2
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