Рекомендація для Кампанії

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок125 просмотров

Потрібно написати рекомендацію на сторінку Фейсбук
Сторінка

Кампанія займається просування бізнесу
Налаштування реклами(Фейсбук+Контекст)

Перед розміщенням - ПОТРІБНО УЗГОДИТИ!

Правила написання

  • сторінка Фейсбук

  • Кількість друзів від 500

  • вік написання від 27+

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4 месяца назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Сергій
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
АндрійБойко
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Сергей
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
Сергій
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Наталія
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад