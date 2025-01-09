Копирайтер для воронки продаж

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки40 просмотров

Ищу копирайтера, который поможет улучшить воронку продаж. Необходимо написать дожимные письма и доработать всю цепочку для достижения максимальной эффективности.

4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Євгенія
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Ваня
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад