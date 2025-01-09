Копирайтер для воронки продаж

Требуется IT-журналист для написания экспертных статей для блога Mirasvit. Обязанности включают подготовку вопросов для технического специалиста, проведение интервью и написание статей объемом 2000-2500 слов. Идеальный кандидат владеет английским языком на уровне не ниже С1 и имеет опыт в журналистике. Гонорар за статью составляет 150-200 долларов.