Написання статті відповідно нашого ТЗ (тематика SEO, сервери)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок151 просмотр

Потрібно написати текст на тематику серверів, SEO просування. Бажано на англійській мові.
- виконання в строки
- гнучкість до правок

Написание статей
3 месяца назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Марк
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Катерина
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Анастасия
 
31 год
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Вікторія
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 месяца назад
Кирилл
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Олександра
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Євген
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитро
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Степан
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Каріна
 
33 года
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Диана
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
3 месяца назад
Микита
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Надежда
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Джон
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Евгений
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
3 месяца назад
Рената
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Христина
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Альона
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Інна
 
39 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Маша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
3 месяца назад
ТОП-10
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Отзывы на Авито.

    $5

    Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.

    Размещение объявленийАвито
    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Копирайтинг - алмазная резка

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный алмазной резке. Ожидаются информативные и тематические материалы без лишней воды. Оплата через Яндекс.Деньги или карту РФ. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении.

    Написание текстов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $1800

    Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление писем. Гибкий график, возможность выбора дневной или ночной смены. Предоставляется обучение, оплата сдельная с доходом от $1000.

    Рассылка сообщенийTelegram
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер-трейдер

    Ищем seo-копирайтера с опытом в сфере криптовалют и финтех для написания статей о блокчейне и DeFi. Необходимы знания SEO и умение создавать оптимизированные тексты. Работа удаленная с гибким графиком и своевременной оплатой.

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сценарист для рилсов и постов

    Требуется сценарист для написания рилсов и постов в личный блог эксперта-предпринимателя. Необходим креативный подход и примеры выполненных работ. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и умение создавать интересный контент для аудитории.

    Написание постов
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для международной компании. Работа на удаленной основе, ведение переписки с пользователями в онлайн режиме. График 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Заработок от 800 до 1500$ с еженедельными выплатами и бонусами за активность. Обучение и возможности для карьерного роста.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиTelegram
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер-юрист для канала о налоговой безопасности

    Требуется копирайтер-юрист, который имеет опыт в написании текстов по налоговой безопасности для корпоративного Telegram-канала. Задача включает создание новостей, статей и кейсов для поддержания высокого уровня контента. Откликаться могут только специалисты с релевантным опытом в налогах для бизнеса. Бюджет обсуждается на собеседовании.

    Написание текстовРерайт текстовTelegram
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сценарист для арбитражной компании

    В арбитражную компанию требуется сценарист с опытом написания текстов на темы крипто и инфобизнеса. Необходим высокий уровень английского (B2 и выше), знание арбитражной индустрии. Работа включает составление контент-плана и написание сценариев для YouTube роликов о трейдинге. Удаленная работа full-time с обсуждением оплаты по результатам тестового задания.

    Написание сценариевYouTube
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Новостной редактор для англоязычного издания

    Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций инвесторов в LinkedIn. Обязанности: написание 1-3 новостей на английском языке в день. Удаленная работа, гибкий график. Требования: уровень английского от B1, понимание LinkedIn и X, интерес к технологиям и стартапам. Опыт новостника будет преимуществом.

    LinkedIn
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад