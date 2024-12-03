Простая статья о личном опыте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка12 просмотров

Тему обговорили

Написание статей
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ilona06
Илона 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Буду рада дальнейшему сотрудничеству и уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших успехов!

Заявки фрилансеров

Ilona06
Илона 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад