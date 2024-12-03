Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл маркет с аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023. Исполнитель должен прислать приглашение на почту заказчика, после чего заказчик загрузит приложение и отправит на модерацию. Оплата производится после успешной публикации.
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