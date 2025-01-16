Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.
Копирайтинг - алмазная резка
Требуется копирайтер для написания текстов для сайта по тематике Алмазная резка.
Тексты должны быть строго по тематике, информативные, разобраться в теме, без воды. Если хорошо пишете, то будем обращаться периодически.
Оплата ЯД, карта РФ.
Выбранный исполнитель
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