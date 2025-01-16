Копирайтинг - алмазная резка

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Закрыт2 заявки6 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов для сайта по тематике Алмазная резка.

Тексты должны быть строго по тематике, информативные, разобраться в теме, без воды. Если хорошо пишете, то будем обращаться периодически.

Оплата ЯД, карта РФ.

Написание текстов
3 месяца назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
16 минут назад
3 месяца назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
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55 лет
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