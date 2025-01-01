Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у subreddit

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Закрыт1 заявка40 просмотров

Необхідно опублікувати коментар на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року.

Написание постовОптимизация контента
день назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
онлайн

Выбранный исполнитель

Owenor210
19 лет
6 часов в сервисе
Был
час назад
4 часа назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Owenor210
19 лет
6 часов в сервисе
Был
час назад
4 часа назад