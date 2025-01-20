Добрый день. необходимо написать уникальные СЕО тексты для сайта украшений (продукция по типу пандора).

Общий текст на главной, а так же тексты для категорий (5 шт). Текст будет показан внизу страницы (блок для текста внизу страницы в woodmart шаблоне)