Написать СЕО тексты для сайта украшений

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Закрыт33 заявки234 просмотра

Добрый день. необходимо написать уникальные СЕО тексты для сайта украшений (продукция по типу пандора).
Общий текст на главной, а так же тексты для категорий (5 шт). Текст будет показан внизу страницы (блок для текста внизу страницы в woodmart шаблоне)

Написание текстовОптимизация контента
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