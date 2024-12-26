Необходимо разместить 40 ссылок на ресурсы по кальянной тематике для продвижения магазина кальянов и табака в Польше. Требуются доноры с посещаемостью не менее 100 уникальных пользователей в месяц. Успешно размещенная ссылка должна быть опубликована не менее 10 дней.
Middle SEO-фахівець (remote)
Ми шукаємо міддла, або просто міцного сео-фахівця, який допоможе з веденням поточних проектів і створенням нових. Наша людина вже понад рік просуває сайти під Бурж, володіє англійською на рівні Intermediate і вище (багато мітингів на англійській мові), а також любить свою справу, як любимо її ми. Розвивати існуючі проекти, запускати проекти з нуля (аналіз конкурентів, семантика, структура, тексти, копірайтери), брати участь у розробці стратегії просування, ставити завдання та контролювати виконання.
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