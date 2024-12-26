Middle SEO-фахівець (remote)

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка24 просмотра

Ми шукаємо міддла, або просто міцного сео-фахівця, який допоможе з веденням поточних проектів і створенням нових. Наша людина вже понад рік просуває сайти під Бурж, володіє англійською на рівні Intermediate і вище (багато мітингів на англійській мові), а також любить свою справу, як любимо її ми. Розвивати існуючі проекти, запускати проекти з нуля (аналіз конкурентів, семантика, структура, тексти, копірайтери), брати участь у розробці стратегії просування, ставити завдання та контролювати виконання.

SEOАнализ конкурентовПродвижение сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)