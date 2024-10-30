Seo

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Закрыт6 заявок29 просмотров

Сайт сервис не имеет товаров и статей, две посадочный станицы.

1 подобрать грамотный title and description meta tags

2 составить семантическое ядро и разместить на сайте

3 добавить файлы sitemap and robots.txt

4 индексировать в Google and Yandex

GoogleSEOОптимизация сайтовЯндекс
5 месяцев назад
rommiro
Роман 
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