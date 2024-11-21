Link Building / Outreach Specialist

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Я шукаю спеціаліста з лінкбілдингу та аутрічу для роботи в NGM Agency. Ми займаємося SEO у сфері iGaming і будуємо нову команду. Вам випаде можливість впровадити свої ідеї та стратегії в процес, а також можливість кар'єрного зростання до Senior або Manager. Основні задачі: активний лінкбілдинг, перевірка якості вебсайтів, контакт з власниками сайтів, співпраця з контент-командою, розробка стратегій, моніторинг та звітність. Оплата до $1500, бонусна система, гнучкий графік роботи.

SEOРазмещение ссылок
5 месяцев назад
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