Требуется SMM-маркетолог с опытом в медтех и здоровье, специализация на эндокринологии и диабете. Необходимы навыки создания контента для Instagram, Telegram и VK, а также визуала и монтажа видео. Ожидается аналитический подход к SMM-стратегиям. Предлагается работа в профессиональной команде с достойной зарплатой.