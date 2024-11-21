Отзыв в Google Maps в Канаде

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок112 просмотров

Нужно сделать 4 отзыва в Google Maps, страна Канада (IP Address не VPN, пусть будет частный прокси)

За каждый опубликованный отзыв 5$

Google MapsНаписание отзывов
5 месяцев назад
Derent
79 лет
год в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Виктор
 
26 лет
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Был
5 месяцев назад
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Женя
 
21 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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Самвел
 
22 года
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Андрей
 
24 года
5 месяцев в сервисе
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Виктория
 
21 год
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5 месяцев назад
5 месяцев назад
Дмитро
 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад