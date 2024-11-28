SEO Specialist (International Projects)

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Закрыт3 заявки26 просмотров

Elit-Web шукає талановитого та амбіційного SEO спеціаліста для роботи над міжнародними проектами. Якщо ти не просто знаєш SEO, але й гориш бажанням вдосконалювати свої навички та розвиватися в динамічному середовищі, приєднуйся до нашої команди!

Для нас важливо:

- Досвід просування вiд 1,5 рокiв на західний ринок (США, Європа) - інтернет-магазини та сайти послуг.

- Досвід роботи в агенції інтернет-маркетингу (буде великою перевагою);

- Рівень англійської мови Intermediate+ (обов'язково);

- Здатність виконувати великі об'єми типових задач;

- Впевнений досвід роботи з основними SEO та аналітичними інструментами: Ahrefs, Semrush, Google Webmaster Tools, Google Analytics.

Твої задачі:

- Розробка стратегії просування сайту;

- Аналіз ніші та моніторинг конкурентів;

- Забезпечення технічного аналізу сайту;

- Формування попиту на бізнес клієнта шляхом збору семантики та її кластеризації;

- Створення ТЗ: контент, лінкбілдинг, дизайн, юзабіліті;

- Оптимізація мета-тегів, внутрішня перелинковка та ін.;

- Лінкбілдинг (відбір донорів, створення анкор-плану);

- Робота над 5+ проектами одночасно.

Google AnalyticsSEOАнализ конкурентовАнализ рынкаОптимизация контентаОптимизация сайтовРазмещение ссылок
5 месяцев назад
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