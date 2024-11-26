Здравствуйте.



Есть коммерческий сайт (возраст - 4 года) по продаже пластиковых окон. Сайт разработан с нуля - уник дизайн, верстка, админка. Разработан уникальный логотип и название. В начале ноября на сайт повесили фильтр за мимикрию. Под кого мы мимикрируем или чем Платон не признается. Есть несколько гипотез + полная хронология событий до и после введения фильтра.



Нужна помощь человека, у которого есть опыт снятия такого фильтра. На краткий рассказ о вашем опыте пришлю всю информацию по проекту, которая у меня есть.



Работу я себе вижу следующим образом:

1) Общаемся, вы подтверждаете опыт исправления аналогичной ситуации

2) Я назначаю вас на проект и вношу предоплату.

3) Вы отдельно или мы совместно генерим гипотезы по исправлению. Наши разработчики их реализуют на сайте.

4) Отправляем сайт на перепроверку. Если фильтр снимается - я оплачиваю вам остаток.



Или буду рад выслушать ваше предложение.