Задача заключается в продвижении сайта в поисковых системах. Необходимо провести SEO-оптимизацию для улучшения видимости ресурса и увеличения органического трафика. Ожидается проработка ключевых слов, улучшение контента и технические настройки для достижения высоких позиций в результатах поиска.
Снять фильтр яндекса Мимикрия с белого сайта
Здравствуйте.
Есть коммерческий сайт (возраст - 4 года) по продаже пластиковых окон. Сайт разработан с нуля - уник дизайн, верстка, админка. Разработан уникальный логотип и название. В начале ноября на сайт повесили фильтр за мимикрию. Под кого мы мимикрируем или чем Платон не признается. Есть несколько гипотез + полная хронология событий до и после введения фильтра.
Нужна помощь человека, у которого есть опыт снятия такого фильтра. На краткий рассказ о вашем опыте пришлю всю информацию по проекту, которая у меня есть.
Работу я себе вижу следующим образом:
1) Общаемся, вы подтверждаете опыт исправления аналогичной ситуации
2) Я назначаю вас на проект и вношу предоплату.
3) Вы отдельно или мы совместно генерим гипотезы по исправлению. Наши разработчики их реализуют на сайте.
4) Отправляем сайт на перепроверку. Если фильтр снимается - я оплачиваю вам остаток.
Или буду рад выслушать ваше предложение.
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