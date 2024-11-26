Снять фильтр яндекса Мимикрия с белого сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок7 просмотров

Здравствуйте.

Есть коммерческий сайт (возраст - 4 года) по продаже пластиковых окон. Сайт разработан с нуля - уник дизайн, верстка, админка. Разработан уникальный логотип и название. В начале ноября на сайт повесили фильтр за мимикрию. Под кого мы мимикрируем или чем Платон не признается. Есть несколько гипотез + полная хронология событий до и после введения фильтра.

Нужна помощь человека, у которого есть опыт снятия такого фильтра. На краткий рассказ о вашем опыте пришлю всю информацию по проекту, которая у меня есть.

Работу я себе вижу следующим образом:
1) Общаемся, вы подтверждаете опыт исправления аналогичной ситуации
2) Я назначаю вас на проект и вношу предоплату.
3) Вы отдельно или мы совместно генерим гипотезы по исправлению. Наши разработчики их реализуют на сайте.
4) Отправляем сайт на перепроверку. Если фильтр снимается - я оплачиваю вам остаток.

Или буду рад выслушать ваше предложение.

Яндекс
5 месяцев назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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