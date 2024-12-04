Необходимо провести SEO-оптимизацию сайта, который не содержит товаров и статей. Включает в себя подбор грамотных title и description meta tags, составление семантического ядра, добавление файлов sitemap и robots.txt, а также индексацию в поисковых системах Google и Yandex.
Продвинуть сайт
Надо продвинуть сайт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Требуется адаптировать статьи с учетом ключевых запросов для улучшения их видимости в поисковых системах. Необходимо внести изменения в текст, чтобы он соответствовал требованиям SEO и был более привлекательным для читателей.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Шукаємо SEO спеціаліста з досвідом просування від 1,5 років на західний ринок. Задачі включають розробку стратегій, технічний аналіз, оптимізацію мета-тегів та лінкбілдинг. Вміння працювати з Ahrefs, Semrush та іншими інструментами обов'язкове. Рівень англійської - Intermediate+. Робота над 5+ проектами одночасно.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать эффективную рекламную кампанию Google Ads для привлечения клиентов в сфере ремонта бытовой техники в Лас-Вегасе, штат Невада. Опыт в данной области будет плюсом. Основная цель — получение лидов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для продвижения сайта в топ 1 Яндекса. Необходимо предоставить информацию о способах SEO-продвижения, а также указать стоимость и сроки выполнения работы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется выгрузка данных из аккаунта BuiltWith PRO по индивидуальным параметрам для целей SEO. Укажите необходимые параметры для получения информации.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $300
Требуется SEO продвижение англоязычного сайта в США с целью достижения топовых позиций в Google. Рассматриваются предложения по стоимости и плану работы на ежемесячной основе. Ожидается выполнение работы с показанием результатов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
Необходима помощь в составлении семантического ядра для поисковых систем. Проект ориентирован на начинающих специалистов. Опыт не является критичным, будет предоставлено обучение и поддержка в процессе работы.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Ищется специалист для написания 4 отзывов в Google Maps, ориентированных на рынок Канады. Использовать частный прокси, IP Address не должен быть VPN. Оплата составляет 5$ за каждый опубликованный отзыв.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 месяца назад
NGM Agency шукає спеціаліста з лінкбілдингу та аутрічу для роботи в команді SEO у сфері iGaming. Основні задачі: активний лінкбілдинг, перевірка якості вебсайтів, співпраця з контент-командою та розробка стратегій. Пропонується оплата до $1500, бонуси та гнучкий графік.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад