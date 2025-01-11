Проект представляет собой приложение, создающее нечто похожее на «Voicemoji» или, точнее, «Memmoji», где пользователи могут добавлять звуковые фрагменты из известных мемов, фраз знаменитостей, цитат из фильмов и т. д. Приложение автоматически конвертирует эти звуки в специальный формат, позволяющий делиться ими в мессенджерах в виде голосовых сообщений (например, в Telegram или WhatsApp). Кроме того, поддерживается загрузка видео с захватом экрана: если пользователю понравилась какая-то формулировка из видео — вместе с интонацией и музыкой — он также может конвертировать её в голосовое сообщение. Помимо общей базы данных, пользователи могут создавать собственные, где они хранят любимые мемы и делятся ими с друзьями.