Требуется SEO-оптимизация для привлечения трафика на сайт, посвященный инвестициям в криптовалюту. Ожидается разработка стратегии продвижения и улучшение видимости в поисковых системах.
Создание для приложения семантического ядра и стратегия продвижения
Проект представляет собой приложение, создающее нечто похожее на «Voicemoji» или, точнее, «Memmoji», где пользователи могут добавлять звуковые фрагменты из известных мемов, фраз знаменитостей, цитат из фильмов и т. д. Приложение автоматически конвертирует эти звуки в специальный формат, позволяющий делиться ими в мессенджерах в виде голосовых сообщений (например, в Telegram или WhatsApp). Кроме того, поддерживается загрузка видео с захватом экрана: если пользователю понравилась какая-то формулировка из видео — вместе с интонацией и музыкой — он также может конвертировать её в голосовое сообщение. Помимо общей базы данных, пользователи могут создавать собственные, где они хранят любимые мемы и делятся ими с друзьями.
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