Создание для приложения семантического ядра и стратегия продвижения

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки22 просмотра

Проект представляет собой приложение, создающее нечто похожее на «Voicemoji» или, точнее, «Memmoji», где пользователи могут добавлять звуковые фрагменты из известных мемов, фраз знаменитостей, цитат из фильмов и т. д. Приложение автоматически конвертирует эти звуки в специальный формат, позволяющий делиться ими в мессенджерах в виде голосовых сообщений (например, в Telegram или WhatsApp). Кроме того, поддерживается загрузка видео с захватом экрана: если пользователю понравилась какая-то формулировка из видео — вместе с интонацией и музыкой — он также может конвертировать её в голосовое сообщение. Помимо общей базы данных, пользователи могут создавать собственные, где они хранят любимые мемы и делятся ими с друзьями.

4 месяца назад
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