SEO Copywriter

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Закрыт1 заявка67 просмотров

Компанія Zeely шукає SEO Copywriter для створення якісного контенту, оптимізації текстів під SEO, написання заголовків та метаописів. Очікується досвід в аналогічних ролях від 2+ років, знання SEO сервісів та English рівень B2+. Формат роботи віддалено або в офісі у Варшаві.

SEOОптимизация контента
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг