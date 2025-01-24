Требуется копирайтер для запуска школы мобильной фотографии. Необходимо подготовить 2-3 чек-листа, около 30 текстов для марафона, вести телеграм-канал с 2-3 постами в неделю, писать описания под рилсами (2 в неделю), рассылки и тексты для бота (около 15 штук), а также сценарии рилсов под таргет (18-20 штук).
SEO Copywriter
Компанія Zeely шукає SEO Copywriter для створення якісного контенту, оптимізації текстів під SEO, написання заголовків та метаописів. Очікується досвід в аналогічних ролях від 2+ років, знання SEO сервісів та English рівень B2+. Формат роботи віддалено або в офісі у Варшаві.
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