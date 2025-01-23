Ищу копирайтера для написания двух статей в нише Экологических документов (отчётов). Статьи будут нужны на сайт для оптимизации сео выдачи. Если у вас был опыт работы с нишей Экологии (именно документов и отчётности, а не где идёт призыв к сохранению природы) - это будет ОГРОМНЫЙ плюс и 99%, что мы сработаемся. Пример статьи, которая нужна: "экологическое сопровождение для сферы торговля".