Написание статей по Экологии

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Закрыт12 заявок92 просмотра

Ищу копирайтера для написания двух статей в нише Экологических документов (отчётов). Статьи будут нужны на сайт для оптимизации сео выдачи. Если у вас был опыт работы с нишей Экологии (именно документов и отчётности, а не где идёт призыв к сохранению природы) - это будет ОГРОМНЫЙ плюс и 99%, что мы сработаемся. Пример статьи, которая нужна: "экологическое сопровождение для сферы торговля".

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3 месяца назад
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