Требуется создать уникальные СЕО тексты для сайта, специализирующегося на украшениях, аналогичных продукции Pandora. Необходим общий текст для главной страницы и пять текстов для разных категорий, которые будут размещены в блоке внизу страницы с использованием шаблона Woodmart.