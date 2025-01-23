Оператор чата

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки422 просмотра

Ищем креативного человека для написания и редактирования текстов.

Требования:

- Уверенный пользователь ПК;

- Качественный доступ к сети   Интернет;

- Креативность;

- Высокие амбиции и жизненная позиция.

Условия работы:

Работаем удаленно в режиме Home Office;

Для новых работников ВЫПЛАТЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;

Есть возможность выбора графика работы.

Зарплата:

Первый месяц от 1200$/мес;

Второй месяц от 1500$/мес;

Третий месяц от 1800$/мес;

С четвертого месяца работы возможен карьерный рост в Тимлид группе (от 2500$/мес)

Ждем Ваши отклики в телеграмм: https://t.me/svettlannaa2

TelegramНаписание текстовРедактирование текстов
3 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Динара
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Марина
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Данило
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Макс
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарья
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Гузель
 
42 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Акмарал
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ангелина
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Сергій
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Фатима
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Диана
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Олеся
 
44 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Меруерт
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Милана
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дамир
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Валентина
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Павел
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алим
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Надія
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
3 месяца назад
Яна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад