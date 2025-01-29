Оцінити додаток (телефон Android)

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Закрыт88 заявок797 просмотров

Необхідно оцінити додаток для Android. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
3 месяца назад
marta_stepanets
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Заявки фрилансеров

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