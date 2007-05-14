Aleksei_

Олексій Aleksei_

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Перевод текстов на разные языки

Пока что делаю перевод текстов и документов с разных языков (английский, немецкий, молдавский,

словацкий). Позже может будут и другие услуги.

Занимаюсь рассылкой текстов делаю тексты на английском и много другого

#55Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1208
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 2 дней
#2984