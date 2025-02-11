Ищется копирайтер для создания контента в Telegram-канале о культуре и трендах. Задачи включают разборы музыки и кино, лонгриды на социальные темы и короткие тексты. Необходим грамотный стиль, знание актуальных трендов и желание развиваться. Оплата за текст, возможное долгосрочное сотрудничество.
Оператор чата
Ищешь возможность заработать без опыта и вложений? Имею классное предложение, которое приносит деньги, а не занимает время зря.
Нужен оператор для переписки в онлайн-чате агентства.
Главная задача – писать письма, делать рассылки и выполнять задания от руководителя.
Что нужно делать:
• Чат-общение с клиентами агентства.
От вас ждем:
• Желание зарабатывать больше.
• Опыт не обязателен.
• С 16 до 40 лет.
• Уседчивость и желание добиться успеха.
Предлагаем:
• Зарплата 1500 - 2800 $ в месяц, в зависимости от ваших усилий и желания зарабатывать.
• Бесплатное обучение и поддержка.
• Высокий уровень безопасности и надежности компании.
• Возможность карьерного роста и получение бонусов.
Если хочешь хорошо зарабатывать и уверен в своих способностях, ждем твоего сообщения. Пиши мне в телеграмм
И я расскажу тебе больше о работе.
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