Оцінити додаток (телефон iPhone)

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Закрыт35 заявок246 просмотров

Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
3 месяца назад
marta_stepanets
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Заявки фрилансеров

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