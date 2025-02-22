Копирайтер/Сценарист в нише нумерологии/астрологии

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  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок118 просмотров

Ищу сценариста прогревов/копирайтера в проект в нише нумерологии/астрологии. Задачи: написание сторитейлов для инст и телеграмма, написание рассылок для e-mail и бота (при необходимости), составление текста для воронок (не постоянная задача/ при необходимости). Ищу человека только с ОПЫТОМ и пониманием ниши нумерологии/астрологии.

InstagramTelegramНаписание сценариевНаписание текстов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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