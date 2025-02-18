Написать статьи на гемблинг тематику на английском

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Закрыт13 заявок104 просмотра

Здравствуйте! У нас есть казино онлайн.

Мы будем добавлять блок News с новостями

необходимо написать 100 статей 2500-4000 символов на английском языке на тематику гемблинга, жизни нашего казино, криптовалют и криптоказино

статьи должны быть в стиле новостном от лица бренда казино
в хронологическом порядке условно от 2017 года

в нашем казино представлены такие спонсоры как: AFA, UFC, Blockchain.com, Red Bull Racing, Bitget

Нужно создать статьи о новостях казино, новых слотах, новых партнерствах, лицензиях и движении партнерства сквозь года, статьи о криптовалютах и их роли в нашем казино и в целом казино и тд

простыми словами нужен полноценный реалистичный новостной блог со статьями от нашего бренда, в хронологическом порядке который должен содержать релевантную актуальную информацию о казино, играх, способах пополнения, партнерах, лицензиях и функционале

статьи должны быть грамотные качественные, на английском, побуждать в юзере чувство доверия и официальности казино.

Написание статей
3 месяца назад
guest_1739834426368
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ержан
 
20 лет
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месяц назад
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Иван
 
18 лет
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месяц назад
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Дарья
 
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Микола
 
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Данило
 
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Глеб
 
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Елена
 
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Анастасия
 
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месяц назад
1 отзыв
2 месяца назад

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