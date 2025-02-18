Ищется копирайтер для создания постов для тг-каналов в различных тематиках, включая личные и экспертные блоги, услуги и товарку. Опыт работы является преимуществом. Условия оплаты будут обсуждены с кандидатом.
Написать статьи на гемблинг тематику на английском
Здравствуйте! У нас есть казино онлайн.
Мы будем добавлять блок News с новостями
необходимо написать 100 статей 2500-4000 символов на английском языке на тематику гемблинга, жизни нашего казино, криптовалют и криптоказино
статьи должны быть в стиле новостном от лица бренда казино
в хронологическом порядке условно от 2017 года
в нашем казино представлены такие спонсоры как: AFA, UFC, Blockchain.com, Red Bull Racing, Bitget
Нужно создать статьи о новостях казино, новых слотах, новых партнерствах, лицензиях и движении партнерства сквозь года, статьи о криптовалютах и их роли в нашем казино и в целом казино и тд
простыми словами нужен полноценный реалистичный новостной блог со статьями от нашего бренда, в хронологическом порядке который должен содержать релевантную актуальную информацию о казино, играх, способах пополнения, партнерах, лицензиях и функционале
статьи должны быть грамотные качественные, на английском, побуждать в юзере чувство доверия и официальности казино.
Заявки фрилансеров
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