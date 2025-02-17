В агентство требуются операторы чата на удалённую занятость.

Мы ищем целеустремленных людей с базовым знанием английского языка или с уверенным опытом пользования переводчиком от Google. Опыт работы не обязателен, наши администраторы проведут инструктаж и окажут поддержку на всех этапах нашего с Вами сотрудничества. Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.

Требования:

Активная жизненная позиция;

Высокие амбиции в заработке и правильно поставленные цели;

ПК или ноутбук для работы и Интернет;

Организованность — лучше мотивации.

Условия работы:

Работаем удалённо в режиме Home Office;

Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;

Сайт американский — работаем в ночные смены

Есть возможность выбора графика работы.

Лучшие чат-менеджеры у нас зарабатывают до 4000 долларов/мес. Есть карьерный рост, возможность стать администратором уже через 3 месяца сотрудничества с нами, создать и развивать свою команду (с заработной платой от 4000 долларов/мес).

Оставляйте свои резюме, заявки сразу в телеграмм

А также пишите в Telegram: https://t.me/svettlannaa2