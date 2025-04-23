Переклад і написання текстів | Точність, швидкість, якість
Гарантую якісний і точний переклад
Вітаю! Я професійно займаюся перекладами та написанням текстів. Володію українською, російською, англійською та німецькою мовами на високому рівні. Виконую переклади швидко, грамотно та з урахуванням контексту.
Мої послуги:
✔ Переклад текстів будь-якої тематики
✔ Написання статей, блогів, описів товарів
✔ Редагування та коригування текстів
Гарантую відповідальне ставлення до роботи, дотримання дедлайнів і якісний результат. Буду рада співпраці!
Продающие тексты
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$3/час
от $3от 1 дня
#518
Транскрибация
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$5/час
от $5от 1 дня
#775
Рерайтинг
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$5/час
от $5от 1 дня
#1006
Редактирование и Корректура
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$5/час
от $5от 1 дня
#1336
Переводы
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$3/час
от $3от 1 дня
#2335
Копирайтинг
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$5/час
от $5от 1 дня
#3972