astasiuk2508

Анна astasiuk2508

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 минут назад
Переклад і написання текстів | Точність, швидкість, якість

Гарантую якісний і точний переклад

Вітаю! Я професійно займаюся перекладами та написанням текстів. Володію українською, російською, англійською та німецькою мовами на високому рівні. Виконую переклади швидко, грамотно та з урахуванням контексту.

Мої послуги:

✔ Переклад текстів будь-якої тематики

✔ Написання статей, блогів, описів товарів

✔ Редагування та коригування текстів

Гарантую відповідальне ставлення до роботи, дотримання дедлайнів і якісний результат. Буду рада співпраці!

Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#518
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#775
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1006
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1336
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#2335
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#3972
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