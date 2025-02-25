Копирайтер для наполнения сайта по продаже мужской одежды на заказ

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  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок61 просмотр

Нужен копирайтер, который будет писать тексты на узбекском и казахском языке для сайта по продаже мужской одежды на заказ.

Написание текстов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Даниил
 
19 лет
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Роман
 
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Евгений
 
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