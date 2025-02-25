Необхідно оцінити додаток для Android за допомогою телефону. Завдання виконується швидко і займає всього кілька хвилин. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
Копирайтер для наполнения сайта по продаже мужской одежды на заказ
Нужен копирайтер, который будет писать тексты на узбекском и казахском языке для сайта по продаже мужской одежды на заказ.
Заявки фрилансеров
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