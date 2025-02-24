Копирайтер для написания статьи-интервью

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Закрыт8 заявок49 просмотров

Требуется копирайтер для написания статьи-интервью о ИТ-сервисе с его СЕО. Объем материала - 3000 знаков. Необходимо прислать примеры написанных интервью с ссылками на открытые источники.

Написание статей
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Халида
 
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