Оцінити додаток (телефон iPhone)

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Закрыт25 заявок176 просмотров

Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Для виконання завдання потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
2 месяца назад
marta_stepanets
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