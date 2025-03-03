Ищем автора (эксперта) в сфере недвижимости Дубай для написания статей о недвижимости. В статьях необходим подробный анализ или аналитика, понимание особенностей местного рынка, поэтому для этой задачи необходима экспертиза в теме. Необходимо:

🔹 Писать экспертные статьи на EN (2000–2500 слов) с анализом рынка, фактами и цифрами.

🔹 Работать с данными: официальные отчеты, статистика, тенденции.

🔹 Включать инсайты и цитаты от экспертов (застройщики, риелторы, аналитики).

🔹 Учитывать SEO (ключевые слова, заголовки, перелинковка).

🔹 Использовать визуалы: инфографику, фото, сравнительные таблицы.

Основные требования к статьям:

1. Статья должна содержать глубокую аналитику и инсайты

Объем текста: Оптимальный объем 2000-2500 слов для полного раскрытия темы.

Цифры и факты: Включение статистики рынка (например, "95% объектов на Palm Jumeirah куплены международными инвесторами").

Экспертное мнение: Прямые цитаты аналитиков или руководителей застройщиков (2–3 цитаты в тексте).

2. SEO и релевантность

Ключевые слова: 2–3 основных + 5–7 LSI-ключей. Пример: "экологичный девелопмент в Дубай", "лучшие районы для семей".

Заголовки: Используйте H1, H2, H3 с ключами. Пример: "Top 10 Reliable Developers in Dubai – Expert Picks".

Частота ключей: 1,5–2% от общего объема текста.

3. Привлекательность и вовлеченность

Визуалы: 1 изображение или инфографика на каждые 300 слов.

Видеоконтент: Интеграция 1–2 видеороликов для удержания внимания.

Внутренние ссылки: 3–5 ссылок на другие статьи сайта (рейтинги объектов, советы по инвестициям).

4. Полезность для читателя

Чек-листы: Пример: "10 вопросов для проверки застройщика".

Сравнительные таблицы: Включите таблицы с критериями (цена, рейтинг, экологичность).

Ответы на вопросы: FAQ-блок в конце статьи с 3–5 популярными вопросами.

5. Дополнительные особенности:

Перед написанием обязательно составить и утвердить подробное содержание (структуру, план) статьи (что будет содержать статья). И после этого приступать к написанию текста.

Может быть указано ваше авторство на сайте (вы его сможете использовать для портфолио в будущем). При постоянном сотрудничестве создадим вашу страницу автора на сайте.

Для написания статей могут потребоваться комментарии экспертов, для этого необходимо будет отправить запросы и получить комментарии соответствующих экспертов (которых вы посчитаете полезным включить). Например, для написания статей будут полезны комментарии юристов, подробно разбирающийся в юридических аспектах сферы недвижимости Дубай, агентов по недвижимости Дубай, руководителей агентств недвижимости, аналитиков и руководителей застройщиков.

В написании статей мы НЕ используем AI. Поэтому, статьи, сгенерированные с помощью AI (а также не соответствующие требованиям), будут отклоняться.

О сайте. Мы запускаем международный медиа-проект о недвижимости крупных мегаполисов мира. Наш сайт публикует авторские рейтинги, обзоры застройщиков, анализ рынков и актуальные тренды.

Сайт публикует:

Авторские рейтинги девелоперов, агентств, объектов недвижимости по районам.

Аналитику рынка недвижимости крупных городов мира.

Аналитику цен, тенденций и прогнозов рынка.

Сравнительные обзоры районов, девелоперов, агентств и сервисов.

Юридические аспекты недвижимости (покупка иностранцами, визы, налоги и т.д.).

Кого мы ищем: Автора в сфере недвижимости Дубая, который понимает рынок и умеет делать его анализ.

Аудитория сайта: Инвесторы, которые ищут интересные проекты в сфере недвижимости для покупки или аренды. Ищут рекомендации от независимых экспертов, которые дают свою экспертизу в статьях.

Как проходит работа:

1️⃣ Вы получаете доступ к списку тем.

2️⃣ Перед написанием утверждаем структуру статьи. Необходимо составить подробный план статьи и после его утверждения начать работу.

3️⃣ Оплата на карту после проверки и публикации статьи на сайте.



Что предлагаем:

💰 Оплата: от 1000 грн за статью.

📌 Объем работы: 50+ статей.

📢 Возможность авторства (создадим вашу страницу на сайте, сможете использовать для портфолио в будущем)

🎤 Коммуникация с экспертами (вы сможете делать запросы на комментарии аналитиков, юристов, застройщиков).

📈 Работа с международным сайтом по недвижимости.

Если у вас есть опыт в написании статей о недвижимости – ждем ваши заявки!