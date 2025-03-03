Требуется копирайтер для создания 2-3 постов в неделю в Telegram. Нужен специалист, способный писать интересные и увлекательные тексты, соответствующие тематике канала.
Написать статью на английском о международной недвижимости
Ищем автора (эксперта) в сфере недвижимости Дубай для написания статей о недвижимости. В статьях необходим подробный анализ или аналитика, понимание особенностей местного рынка, поэтому для этой задачи необходима экспертиза в теме. Необходимо:
🔹 Писать экспертные статьи на EN (2000–2500 слов) с анализом рынка, фактами и цифрами.
🔹 Работать с данными: официальные отчеты, статистика, тенденции.
🔹 Включать инсайты и цитаты от экспертов (застройщики, риелторы, аналитики).
🔹 Учитывать SEO (ключевые слова, заголовки, перелинковка).
🔹 Использовать визуалы: инфографику, фото, сравнительные таблицы.
Основные требования к статьям:
1. Статья должна содержать глубокую аналитику и инсайты
Объем текста: Оптимальный объем 2000-2500 слов для полного раскрытия темы.
Цифры и факты: Включение статистики рынка (например, "95% объектов на Palm Jumeirah куплены международными инвесторами").
Экспертное мнение: Прямые цитаты аналитиков или руководителей застройщиков (2–3 цитаты в тексте).
2. SEO и релевантность
Ключевые слова: 2–3 основных + 5–7 LSI-ключей. Пример: "экологичный девелопмент в Дубай", "лучшие районы для семей".
Заголовки: Используйте H1, H2, H3 с ключами. Пример: "Top 10 Reliable Developers in Dubai – Expert Picks".
Частота ключей: 1,5–2% от общего объема текста.
3. Привлекательность и вовлеченность
Визуалы: 1 изображение или инфографика на каждые 300 слов.
Видеоконтент: Интеграция 1–2 видеороликов для удержания внимания.
Внутренние ссылки: 3–5 ссылок на другие статьи сайта (рейтинги объектов, советы по инвестициям).
4. Полезность для читателя
Чек-листы: Пример: "10 вопросов для проверки застройщика".
Сравнительные таблицы: Включите таблицы с критериями (цена, рейтинг, экологичность).
Ответы на вопросы: FAQ-блок в конце статьи с 3–5 популярными вопросами.
5. Дополнительные особенности:
Перед написанием обязательно составить и утвердить подробное содержание (структуру, план) статьи (что будет содержать статья). И после этого приступать к написанию текста.
Может быть указано ваше авторство на сайте (вы его сможете использовать для портфолио в будущем). При постоянном сотрудничестве создадим вашу страницу автора на сайте.
Для написания статей могут потребоваться комментарии экспертов, для этого необходимо будет отправить запросы и получить комментарии соответствующих экспертов (которых вы посчитаете полезным включить). Например, для написания статей будут полезны комментарии юристов, подробно разбирающийся в юридических аспектах сферы недвижимости Дубай, агентов по недвижимости Дубай, руководителей агентств недвижимости, аналитиков и руководителей застройщиков.
В написании статей мы НЕ используем AI. Поэтому, статьи, сгенерированные с помощью AI (а также не соответствующие требованиям), будут отклоняться.
О сайте. Мы запускаем международный медиа-проект о недвижимости крупных мегаполисов мира. Наш сайт публикует авторские рейтинги, обзоры застройщиков, анализ рынков и актуальные тренды.
Сайт публикует:
Авторские рейтинги девелоперов, агентств, объектов недвижимости по районам.
Аналитику рынка недвижимости крупных городов мира.
Аналитику цен, тенденций и прогнозов рынка.
Сравнительные обзоры районов, девелоперов, агентств и сервисов.
Юридические аспекты недвижимости (покупка иностранцами, визы, налоги и т.д.).
Кого мы ищем: Автора в сфере недвижимости Дубая, который понимает рынок и умеет делать его анализ.
Аудитория сайта: Инвесторы, которые ищут интересные проекты в сфере недвижимости для покупки или аренды. Ищут рекомендации от независимых экспертов, которые дают свою экспертизу в статьях.
Как проходит работа:
1️⃣ Вы получаете доступ к списку тем.
2️⃣ Перед написанием утверждаем структуру статьи. Необходимо составить подробный план статьи и после его утверждения начать работу.
3️⃣ Оплата на карту после проверки и публикации статьи на сайте.
Что предлагаем:
💰 Оплата: от 1000 грн за статью.
📌 Объем работы: 50+ статей.
📢 Возможность авторства (создадим вашу страницу на сайте, сможете использовать для портфолио в будущем)
🎤 Коммуникация с экспертами (вы сможете делать запросы на комментарии аналитиков, юристов, застройщиков).
📈 Работа с международным сайтом по недвижимости.
Если у вас есть опыт в написании статей о недвижимости – ждем ваши заявки!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист для написания статей на военную тематику или качественного рерайта. Задача включает написание 2 статей в день в течение месяца. Исполнитель должен быть из Украины. Укажите желаемую стоимость в разумных пределах.Копирайтинг21 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется автор для создания планов статей для GPT. Необходимо описывать внешний вид товаров по фотографиям (700-1000 знаков) и генерировать идеи для статей по заданным темам (также 700-1000 знаков).Копирайтинг17 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется копирайтер для создания рекламных текстов. Необходимы цепляющие тексты для посадочных страниц, анализ эффективности и тестирование новых подходов. Ожидается предложение гипотез для улучшения CTR и изучение конкурентов на рынке США. Долгосрочное сотрудничество и стабильный поток задач гарантированы.Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $800
Велике видавництво шукає авторів/копірайтерів для написання текстів про покер. Пропонується дистанційна робота зі стабільною оплатою, щоквартальними бонусами та можливістю розвитку. Вимоги: високий рівень компетенції у темі, дотримання термінів та якісне виконання завдань.Копирайтинг5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется копирайтер для написания и публикации статей на английском языке в нише здравоохранения для двух сайтов и соцсетей. Необходимо подготовить 8 статей в месяц с иллюстрациями. Показатель AI в AI-чекерах должен быть ниже 10%. Ожидается долгосрочное сотрудничество на несколько лет. Укажите стоимость услуг.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1
Ищется копирайтер для выполнения задачи на Авито: провести короткую переписку и оставить положительный комментарий на следующий день. Необходим аккаунт на Авито старше 2 месяцев. Помощь с перепиской предоставляется.Копирайтинг15 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется копирайтер для написания текстов на узбекском и казахском языках для сайта, специализирующегося на продаже мужской одежды на заказ. Необходимо создавать оригинальные и привлекательные тексты, соответствующие тематике сайта.Копирайтинг8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2
Необхідно оцінити додаток для Android за допомогою телефону. Завдання виконується швидко і займає всього кілька хвилин. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $2
Необхідно оцінити додаток для iPhone, що займе всього кілька хвилин. Для виконання завдання потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 месяца назад