Копирайтер для создания рекламных текстов

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Закрыт14 заявок84 просмотра

Ищем копирайтера для создания рекламных текстов, который будет писать цепляющие тексты для посадочных страниц, анализировать эффективность текстов, тестировать новые подходы, предлагать гипотезы для улучшения CTR и изучать конкурентов на рынке США. Мы предлагаем стабильный поток задач и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Анализ конкурентовНаписание рекламных текстов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Арина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Оксана
 
51 год
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Юлія
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Даниил
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Халида
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Вера
 
34 года
3 года в сервисе
Была
16 дней назад
2 месяца назад
Дарья
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Арсен
 
14 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олег
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
6 дней назад
2 отзыва
2 месяца назад
Алена
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Валентина
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад