Велике видавництво шукає авторів/копірайтерів для написання текстів про покер. Пропонується дистанційна робота зі стабільною оплатою, щоквартальними бонусами та можливістю розвитку. Вимоги: високий рівень компетенції у темі, дотримання термінів та якісне виконання завдань.
Копирайтер для создания рекламных текстов
Ищем копирайтера для создания рекламных текстов, который будет писать цепляющие тексты для посадочных страниц, анализировать эффективность текстов, тестировать новые подходы, предлагать гипотезы для улучшения CTR и изучать конкурентов на рынке США. Мы предлагаем стабильный поток задач и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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