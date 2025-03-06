Работаю с текстами. Хорошо знаю программу Microsoft Word.

Всегда выполняю в сроки.Читаю условия, внимательно и изучаю и понимаю, что от меня требуется.Всегда буду на связи, если это требуется.Если что-то нужно исправить, постараюсь это сделать быстро и качественно.Подхожу к работе ответственно, ценю и знаю, за что получаю деньги.Всегда прилагаю все вложение или другие материалы, которые требуются.Работаю только с русским языком. Если срочно требуется,сделаю раньше срока.