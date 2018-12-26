15+ років створюємо тексти для сайтів: копірайтинг, рерайтинг, переклади

Контент-студія WordFactory – це:

15 років у сфері журналістики та копірайтингу

12 років у форматі контент-студії WordFactory

3000 клієнтів

10 000+ виконаних замовлень

Усі види текстів для сайтів: копірайтинг, рерайтинг, переклади

5 робочих мов: українська, англійська, німецька, польська, російська

6$ — середньостатистична ціна за 1000 знаків тексту українською/російською мовою

Постійні автори з вищою освітою, досвідом у сфері копірайтингу від 5 років, тематичними спеціалізаціями: фінанси, бухгалтерія, медицина, будівництво, беттінг/ставки, автомобілі/СТО/запчастини тощо

4 редактори з вищою освітою за спеціальностями «Філологія» та «Видавнича справа та редагування» й досвідом понад 10 років перевіряють кожен текст, перш ніж надіслати його клієнту

Нас рекомендують rabota.ua, Unitrade Group, PROM.UA, «Промосила», Job4it.net, «IQ Промо», TGIF Agency, NEW LINE MEDIA, Coffee Harmony, Indigo, «Галерея Подарунків Плюс» та сотні інших.

«WordFactory розуміє специфіку нашого бізнесу та розмовляє з нами однією мовою. Ми цінуємо WordFactory за професіоналізм, креативність та готовність до роботи».

Микола Михайлов, генеральний директор ТОВ «Робота Інтернешенл»

«Копірайтери WordFactory – справді першокласні фахівці. Тут створюють не «символи», а цілісні статті».

Катерина Бородкіна, спеціаліст із пошукової оптимізації «Промосила»

«Співпрацюючи з WordFactory протягом тривалого часу, авторитетно заявляємо, що вони надають найякісніші послуги у своєму сегменті».

Олександр Крижанівський, директор NewLineMedia

«На наш погляд, WordFactory підібрали найвідповідальніший персонал».

Колектив TM Coffee Harmony

«Колектив інтернет-магазину City.com висловлює подяку за надану допомогу у створенні оглядів для товарів та написанні статей на сайт. Команда WordFactory підійшла з максимальною відповідальністю та професіоналізмом до поставлених завдань».

Денис Кубрак, City.com, Unitrade Group

У будні орієнтовно з 9:00 до 18:00 приймаємо телефонні дзвінки, повідомлення в Telegram і наших групах у соцмережах.

Перевіряємо пошту щодня, зокрема й у вихідні та святкові дні, у будні після 18:00.

Просто надішліть завдання в будь-якому вигляді на пошту [email protected]. Ми блискавично зв'яжемося з вами, назвемо ціну та строки.

Марина Лола,

менеджер по роботі з клієнтами

e-mail: [email protected]

Telegram: @WordFactory

Наталія Кирик,

керівник контент-студії

e-mail: [email protected]