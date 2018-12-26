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Наталья Воскобойникова Fremdtext

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
15+ років створюємо тексти для сайтів: копірайтинг, рерайтинг, переклади

Контент-студія WordFactory – це:

  • 15 років у сфері журналістики та копірайтингу

  • 12 років у форматі контент-студії WordFactory

  • 3000 клієнтів

  • 10 000+ виконаних замовлень

  • Усі види текстів для сайтів: копірайтинг, рерайтинг, переклади

  • 5 робочих мов: українська, англійська, німецька, польська, російська

  • 6$ — середньостатистична ціна за 1000 знаків тексту українською/російською мовою

  • Постійні автори з вищою освітою, досвідом у сфері копірайтингу від 5 років, тематичними спеціалізаціями: фінанси, бухгалтерія, медицина, будівництво, беттінг/ставки, автомобілі/СТО/запчастини тощо

  • 4 редактори з вищою освітою за спеціальностями «Філологія» та «Видавнича справа та редагування» й досвідом понад 10 років перевіряють кожен текст, перш ніж надіслати його клієнту

Нас рекомендують rabota.ua, Unitrade Group, PROM.UA, «Промосила», Job4it.net, «IQ Промо», TGIF Agency, NEW LINE MEDIA, Coffee Harmony, Indigo, «Галерея Подарунків Плюс» та сотні інших.

«WordFactory розуміє специфіку нашого бізнесу та розмовляє з нами однією мовою. Ми цінуємо WordFactory за професіоналізм, креативність та готовність до роботи».

Микола Михайлов, генеральний директор ТОВ «Робота Інтернешенл»

«Копірайтери WordFactory – справді першокласні фахівці. Тут створюють не «символи», а цілісні статті».

Катерина Бородкіна, спеціаліст із пошукової оптимізації «Промосила»

«Співпрацюючи з WordFactory протягом тривалого часу, авторитетно заявляємо, що вони надають найякісніші послуги у своєму сегменті».

Олександр Крижанівський, директор NewLineMedia

«На наш погляд, WordFactory підібрали найвідповідальніший персонал».

Колектив TM Coffee Harmony

«Колектив інтернет-магазину City.com висловлює подяку за надану допомогу у створенні оглядів для товарів та написанні статей на сайт. Команда WordFactory підійшла з максимальною відповідальністю та професіоналізмом до поставлених завдань».

Денис Кубрак, City.com, Unitrade Group

У будні орієнтовно з 9:00 до 18:00 приймаємо телефонні дзвінки, повідомлення в Telegram і наших групах у соцмережах.

Перевіряємо пошту щодня, зокрема й у вихідні та святкові дні, у будні після 18:00.

Просто надішліть завдання в будь-якому вигляді на пошту [email protected]. Ми блискавично зв'яжемося з вами, назвемо ціну та строки.

Марина Лола,

менеджер по роботі з клієнтами

e-mail: [email protected]

Telegram: @WordFactory

Наталія Кирик,

керівник контент-студії

e-mail: [email protected]

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$40
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Отзывы заказчиков
anatoliy1983
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Текст либо рерайтинг
Все супер
Все прошло хорошо
Ответный отзыв
xenon064
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Написать продающую статью по ремонту фар
Отличный исполнитель, рекомендую! Статья мне не подошла, безоговорочно вернули деньги - никогда не встречал такого!
Отличный заказчик и интересное задание. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Mari2874
Марина 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Текст для хостинга.
Текстом довольна. Рекомендую.
Отличный заказчик, было приятно работать! Будем рады дальнейшему сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
Alikov_Z
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Текст страницы "О нас" для интернет-магазина
Тексты написаны в срок и качественно, я доволен!
Было очень приятно работать, надеемся на дальнейшее сотрудничество! :)
Ответный отзыв
nastyakapo
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Написать продающий текст
Работать с Натальей было легко. Текст написан в срок и соответствовал ранее оговоренным требованиям. Рекомендую для сотрудничества.
Анастасия, спасибо за сотрудничество! Буду рада помочь в будущем :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
81 отзыв
$6/час
от $6от 1 дня
#102
Переводы
10 отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#83
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
#84