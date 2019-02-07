anatoliy1983

Привет! Мы компания, которая занимается трудоустройством в страны Персидского залива, Дубай, Катар и прочее. У нас есть логотип и примерная расцветка. Логотип нужно сделать более современным (более может выпуклым или наоборот острым, изменения ...
- Логотипы и Знаки14 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать небольшие правки на сайте вордпресс, возможно потребуются действия с кодом на хостинге, так как в шаблон были добавлены изменения. Ну и кое что по мелочам. Все детальнее напишу. Тут слишком долго.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте Александр, Меня интересует написание текста либо рерайтинг (не знаю как это класифициовать) Тема - Работа в ОАЭ (объединенных арабских эмиратах) примерные ключи - работа в оаэ/вакансии в оаэ/работа в эмиратах и работа в арабских эмиратах/трудоустройство в оаэ/ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
нужно полностью создать новый современный дизайн письма, оправляемого работодателю, кое что убрать, кое что добавить. Все подробнее напишу, фотографии и материалы предоставлю я.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
E меня есть сайт на джумла, его нужно перенести на вордпресс на том же домене, без потери позиций.Что для этого нужно, и какая цена [url=http://jtp.com.ua/]JTP.COM.UA[/url] С ув. АнатолийСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад