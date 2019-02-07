anatoliy1983

Анатолий Горбаченко anatoliy1983

 
40 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Текст либо рерайтинг
Все прошло хорошо
Все супер
Ответный отзыв
shevchyk_web
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
3 года назад
Небольшие изменения на сайте вордпресс
Хороший заказчик, четкое ТЗ. оплата вовремя. Постоянно на связи! Рад сотрудничеству!
Все сделано, на отлично и даже больше, спасибо большое за помощь. Всегда на связи. Всё что просил дополнительно, по ходу исправлений, сделано на отлично. Исправлений и правок сделано очень много, а главное быстро. Еще раз спасибо. Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв