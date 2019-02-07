anatoliy1983

Все сделано, на отлично и даже больше, спасибо большое за помощь. Всегда на связи. Всё что просил дополнительно, по ходу исправлений, сделано на отлично. Исправлений и правок сделано очень много, а главное быстро. Еще раз спасибо. Очень рекомендую!!!