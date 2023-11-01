Изменить/сделать более современным

Привет!

Мы компания, которая занимается трудоустройством в страны Персидского залива, Дубай, Катар и прочее.

У нас есть логотип и примерная расцветка. Логотип нужно сделать более современным (более может выпуклым или наоборот острым, изменения допускаются в пределах разумности, чтоб общая узнаваемость осталась.

Также необходима расцветка и создание шаблона одного/двух который мы потом адаптируем под другие форматы. Шаблон 1080 x 1350 px. Для размещения информации о Вакансии. Смотри Instagram Цвета были (Тёмно синий, золотой, белый черный) мы бы хотели добавить Бирюзовый с чёрно-белыми разводами. Цвета можно добавлять или убирать.

Должно это выглядеть дорого - НЕ ВЕСЕЛО или по-детски.

Цена обсуждается!